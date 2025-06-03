Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен" продолжает развивать международное сотрудничество, превращая летний отдых в настоящий мост дружбы между странами, передает BAQ.KZ. 3 июня в Казахстан прибыла новая группа детей из Украины - для отдыха, реабилитации и знакомства с культурой страны.

К слову, "Балдаурен" уже давно стал площадкой, где встречаются дети со всего мира. За годы своей работы центр принял ребят из 15 государств, а только за последние три года здесь побывали более 700 юных гостей из стран СНГ, Китая, Турции, Монголии и других государств.

Отметим, для украинских детей подготовлена насыщенная программа: экскурсии по природному парку "Бурабай", поездка в Астану с посещением главных достопримечательностей столицы, мастер-классы, культурные мероприятия и много живого общения. Главная цель - не просто отдых, но и возможность лучше узнать Казахстан, его культуру и традиции.