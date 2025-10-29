Дети не знают, что имеют право на защиту — Смирнова о причинах насилия в семьях
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане многие дети до сих пор не знают, что имеют право на защиту и могут обратиться за помощью, если сталкиваются с насилием. Об этом в кулуарах Мажилиса заявила депутат Ирина Смирнова, комментируя проблему детской безопасности и пробелы в системе образования, передаёт BAQ.KZ.
По ее словам, школьная программа не даёт детям базовых знаний о собственных правах. Сегодня этот предмет преподаётся только в девятом классе, один раз в неделю в течение учебного года. На таких уроках, как отмечает депутат, в основном рассказывают об истории и типах правовых систем, но не объясняют, какие права есть у ребёнка и как он может их защищать.
Также она подчеркнула, что из-за этого многие дети, подвергаясь насилию со стороны взрослых или родственников, не осознают, что происходящее - нарушение закона. Они считают, что это нормально, потому что взрослые вокруг никак не реагируют на их обращения.
"Сегодня права изучаются в школе только в 9 классе, один раз в неделю - это 34 занятия. И из них о правах и обязанностях практически ничего не говорится. Там просто объясняют: вот есть римское право, англосаксонское, казахстанское. Но не говорят о самом главном - что ты имеешь право на защиту, что ты обязан уважать других, как работает закон в твоей жизни. В простом и понятном контексте этого не дают, и дети не знают своих прав", — подчеркнула депутат.
Она также отметила, что государственные меры - такие как создание центров поддержки семьи или увеличение количества школьных психологов не решают проблему в корне. По мнению депутата, без системного просвещения общество продолжит воспроизводить безразличие к правам ребёнка.
"Закон может быть строгим, наказания самыми суровыми, но если ребёнок не знает, что имеет право на защиту, а взрослые не считают нужным реагировать, никакие меры не сработают", — резюмировала Смирнова.
Самое читаемое
- Почти как в Америке: выгодно ли будет брать автомобиль в лизинг в Казахстане
- 1700 казахстанцев поступили в военные учебные заведения
- Вебкам по-казахстански: почему в стране процветает цифровая проституция. Документальный фильм
- В Таразе задержаны трое мужчин, похитившие девушку на глазах у очевидцев
- Рамина Маханова принесла Казахстану медаль на Азиатских играх