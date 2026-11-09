Дети с кохлеарными имплантами из сел теперь занимаются с сурдопедагогами онлайн

Детям, которым вернули слух с помощью кохлеарных имплантов, больше не придется ждать очного курса месяцами. Национальный научный центр развития сферы социальной защиты Министерства труда запустил дистанционные занятия, к которым можно подключиться из любого села.

После операции ребенку нужны регулярные занятия, чтобы научиться различать звуки, понимать речь и говорить. Но семьям из отдаленных сел трудно постоянно ездить к сурдопедагогам и логопедам, а между очными курсами порой проходит несколько месяцев.

Первый онлайн-курс прошел с 1 октября по 1 ноября 2026 года. В нем участвовали 16 детей от 3 до 7 лет из девяти регионов, 12 из них живут в селах. Восемь педагогов провели 128 занятий, работали в две смены, чтобы подстроиться под график родителей и режим детей.

Для каждого ребенка составляют свой маршрут реабилитации с учетом возраста и особенностей. С ним занимаются сурдопедагог, логопед, дефектолог или психолог, онлайн-встречи проходят два раза в неделю.

Важную роль играют родители. Они выполняют с ребенком домашние задания, для этого им доступны 80 видеоуроков, и передают результаты специалистам. Каждые три месяца оценивают, как развивается ребенок, и при необходимости меняют программу.

Филиалы центра работают в восьми регионах. Каждый год в них проходят 936 курсов дневной реабилитации для 234 детей, еще 150 детей из районов без филиалов проходят реабилитацию с круглосуточным пребыванием в центре.