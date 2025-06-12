В городе Семей военнослужащие воинской части 68303 Министерства по чрезвычайным ситуациям РК предотвратили возможную трагедию на набережной реки Иртыш. Во время пешего патрулирования они заметили группу детей, которые по неосторожности скатились вниз по крутому бетонному откосу и не могли самостоятельно выбраться обратно, передает BAQ.KZ.

Военнослужащие незамедлительно отреагировали и в течение нескольких минут помогли детям в возрасте 7–8 лет подняться наверх. К счастью, медицинская помощь не потребовалась — дети не пострадали. Позже их передали родителям.

Инцидент завершился благополучно благодаря внимательности и быстрой реакции сотрудников МЧС.

МЧС РК призывает родителей не оставлять детей без присмотра и напоминать им о правилах безопасного поведения вблизи водоемов и набережных.

Ранее военнослужащий спас женщину из огня в Семее по дороге в магазин.