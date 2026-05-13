"Дети спали на полу": депутат раскритиковал летние лагеря

Депутат Мажилиса Темир Кырыкбаев направил депутатский запрос министру культуры и информации Аиде Балаевой по вопросам безопасности и качества услуг в детских летних лагерях, передает корреспондент BAQ.KZ.

Депутат отметил, что ежегодно тысячи детей отдыхают в летних лагерях, и такие учреждения должны обеспечивать полную безопасность. Однако в последние годы ряд инцидентов вызвал серьезную обеспокоенность в обществе.

О проблемах в детских лагерях

Темир Кырыкбаев сообщил, что в лагере "Арман дала" в Алматы функционировали сауна, ресторан и компьютерный клуб.

"Дети были вынуждены спать на полу, а мальчики и девочки размещались в одной комнате", - сказал он.

Также он напомнил о ситуации в лагере "Айналайын" в Мангистауской области.

"Из-за нехватки мест дети спали по двое на одной кровати или на полу, требования безопасности грубо нарушались", - отметил депутат.

Кроме того, было отмечено, что в Туркестанской области из лагеря "Арман" 400 детей были досрочно эвакуированы после жалоб родителей, а в лагере "Үш бұлақ" в Шымкенте была превышена установленная вместимость.

"Такие факты часто повторяются и свидетельствуют о наличии системных проблем в этой сфере", - подчеркнул Қырықбаев.

Он отметил, что детский лагерь должен быть не только местом отдыха, но и важной средой для формирования личности ребенка и развития его социальных навыков.

О жалобах родителей

Также депутат остановился на жалобах родителей. По его словам, во многих регионах отсутствует альтернатива пришкольным лагерям, стоимость путевок остается высокой, а качество услуг не гарантируется.

Темир Кырыкбаев напомнил, что с 1 апреля 2026 года введена система лицензирования детских лагерей, и запросил у министерства информацию о том, какие организации уже получили лицензии и готовы принимать детей.

Кроме того, он предложил провести анализ обеспеченности регионов организациями детского отдыха.

Что предлагает депутат

Депутат выдвинул ряд предложений для повышения безопасности.

"Необходимо ввести регулярный независимый мониторинг лагерей без лицензии с участием уполномоченных по правам ребенка, родителей и общественности", - заявил он.

Также он отметил необходимость усиления ответственности.

"Следует усилить персональную ответственность владельцев лагерей и контролирующих органов за нарушения требований безопасности", - добавил депутат.

Помимо этого, предложено установить прозрачный контроль за расходованием бюджетных средств, выделяемых на организацию детского отдыха.