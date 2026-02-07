Спасатели МЧС продолжают системную работу по обучению детей и молодежи основам безопасности и формированию культуры безопасного поведения, сообщает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Цель мероприятий — профилактика чрезвычайных ситуаций и повышение уровня защищенности подрастающего поколения.

На базе Департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области прошёл день открытых дверей с участием студентов Высшего колледжа имени Кумаша Нургалиева. Участники смогли примерить боевую одежду пожарных, ознакомиться с современной пожарной и спасательной техникой, а также узнать об особенностях работы кинологов и их четвероногих помощников. Сотрудники ДЧС провели инструктаж по пожарной безопасности и обучили правилам вызова экстренных служб.

В школе №26 города Усть-Каменогорска спасатели рассказали школьникам о причинах пожаров, напомнили о необходимости строгого соблюдения правил безопасности и обучили действиям при чрезвычайных ситуациях. Для закрепления знаний дети смоделировали экстренную ситуацию и отработали вызов пожарных на практике.

В Таразе в ясли-саду №38 "Толағай" прошло открытое занятие по пожарной безопасности. Воспитанники подготовили тематические выступления и поделки, а затем познакомились с пожарной техникой и поисковой собакой по кличке Холмс. Дети смогли посидеть в пожарном автомобиле и увидеть работу спасателей своими глазами.

В Шымкенте сотрудники ДЧС провели занятия для школьников по безопасному поведению в зимний период. Спасатели акцентировали внимание на повышенных рисках, связанных с использованием отопительных приборов, электрического и газового оборудования, а также подчеркнули ответственность родителей за безопасность детей.

Подобные мероприятия помогают формировать у детей осознанное отношение к безопасности и снижают риск возникновения чрезвычайных ситуаций.