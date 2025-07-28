В рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" ученики 10 “А” и 4 “А” классов школы-гимназии №96 г. Астаны совместно с преподавателями биологии заложили экспериментальный огород на пришкольной территории. Проект стартовал в мае, к завершению учебного года, и стал частью экологического воспитания и практического обучения, передает BAQ.KZ.

Школьники начали с изучения почвы, правил агротехники, обработки семян и подбора сортов, подходящих для климата Акмолинской области. После теоретической подготовки дети собственноручно провели посадку кукурузы и подсолнечника.

Наблюдения за ростом растений школьники фиксировали в специальных дневниках: от первых всходов до формирования плодов. Это стало их первым шагом в сторону научного анализа и понимания жизненного цикла сельскохозяйственных культур.

Кроме ботаники, учащиеся изучали экономическое значение кукурузы и подсолнечника — как источников питания, кормовой базы и экологически чистых продуктов.

Проект стал ярким примером объединения науки, практики и межвозрастного сотрудничества. В сентябре, после сбора урожая, школьники планируют приготовить блюда из выращенных культур в столовой, сделав их частью программы здорового питания.