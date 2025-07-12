Сегодня, 10:48

Сегодня, 10:48

В городе Рудный Костанайской области в лифтовой кабине оказались заблокированы дети 2012 и 2016 г.р., передает BAQ.KZ.

С помощью шанцевого инструмента спасатели аккуратно вскрыли двери лифта и эвакуировали напуганных малышей. Дети в медицинской помощи не нуждались.

МЧС РК напоминает, если Вы застряли в лифте:

- не волнуйтесь сами и успокойте соседей;

- свяжитесь с диспетчером;

- не нажимайте на все кнопки;

- не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;

- используйте все каналы связи.