Дети застряли в лифте в Костанайской области
На место незамедлительно прибыли спасатели МЧС.
Сегодня, 10:48
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Сегодня, 10:48Сегодня, 10:48
116Фото: Pixabay.com
В городе Рудный Костанайской области в лифтовой кабине оказались заблокированы дети 2012 и 2016 г.р., передает BAQ.KZ.
С помощью шанцевого инструмента спасатели аккуратно вскрыли двери лифта и эвакуировали напуганных малышей. Дети в медицинской помощи не нуждались.
МЧС РК напоминает, если Вы застряли в лифте:
- не волнуйтесь сами и успокойте соседей;
- свяжитесь с диспетчером;
- не нажимайте на все кнопки;
- не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;
- используйте все каналы связи.
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