  • 12 Июля, 12:15
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Дети застряли в лифте в Костанайской области

На место незамедлительно прибыли спасатели МЧС.

Сегодня, 10:48
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 10:48
Сегодня, 10:48
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Фото: Pixabay.com

В городе  Рудный Костанайской области в лифтовой кабине оказались заблокированы дети 2012 и 2016 г.р., передает BAQ.KZ.

С помощью шанцевого инструмента спасатели аккуратно вскрыли двери лифта и эвакуировали напуганных малышей. Дети в медицинской помощи не нуждались.

МЧС РК напоминает, если Вы застряли в лифте:

- не волнуйтесь сами и успокойте соседей;

- свяжитесь с диспетчером;

- не нажимайте на все кнопки;

- не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно;

- используйте все каналы связи.

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