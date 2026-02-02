С 1 февраля 2026 года в Казахстане вводится особый санитарный контроль за детскими учреждениями. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Марал Рахимжанова на площадке Службы центральных коммуникаций, передает BAQ.KZ.

По её словам, новый порядок контроля и надзора позволит обеспечить постоянный санитарно-эпидемиологический мониторинг в детских садах, школах и других учреждениях для детей, а также сместить акцент с реагирования на последствия нарушений на их профилактику.

"Введение особого порядка — это системное решение, направленное на усиление защиты здоровья и безопасности детей. Это позволит повысить прозрачность контроля для общества и родителей, а также усилить ответственность всех участников процесса — начиная от поставщиков услуг", — отметила спикер в ходе круглого стола.

Ожидается, что новая модель контроля поможет своевременно выявлять нарушения санитарных требований, снизить риски распространения инфекционных заболеваний и улучшить общее состояние санитарного благополучия в детских учреждениях.

Как подчеркнули в Минздраве, изменения направлены на решение проблем, которые в последние годы сохранялись в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия и напрямую затрагивали безопасность детей.