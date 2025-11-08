Реновация областной детской больницы Туркестанской области направлена на создание современной, безопасной и доступной медицинской среды для детей и подростков региона. Проект реализуется в рамках программы модернизации медицинской инфраструктуры и предусматривает комплексное обновление учреждения, внедрение передовых технологий и повышение квалификации медицинского персонала, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на министерство здравоохранения.

В ходе реновации проведена реконструкция приёмного отделения, оборудованного комфортной зоной ожидания для пациентов и их родителей. Особое внимание уделено улучшению условий пребывания детей — внедрён принцип "открытых реанимаций", созданы игровые и реабилитационные зоны, а также обеспечена безбарьерная среда для пациентов с ограниченными возможностями. Продуманная логистика внутри здания позволяет сократить время перемещения пациентов и повысить эффективность работы медицинского персонала.

Одним из ключевых направлений обновления больницы стало развитие высокотехнологичной педиатрической помощи. В учреждении внедрены методы детской кардиохирургии и интервенционной кардиологии. Проведение сложных диагностических исследований, таких как МРТ и КТ, теперь возможно с использованием ингаляционного наркоза, что делает процедуры безопасными для маленьких пациентов.

Кроме того, в больнице освоен современный метод лечения эпилепсии — вагусная нейростимуляция (VNS), и уже проведены первые успешные операции. В сфере травматологии и ортопедии применяются новые технологии, включая блокирующий интрамедуллярный остеосинтез и закрытую репозицию плечевой кости. С ноября текущего года начато проведение детской артроскопии — малотравматичного метода диагностики и лечения суставных патологий, который сокращает период восстановления и снижает риск осложнений.

В рамках реновации также проведено масштабное обновление медицинского оборудования. Закуплены аппараты искусственного кровообращения, системы подачи монооксида азота, аппараты искусственной вентиляции лёгких, ультразвуковые системы экспертного класса, современные наркозно-дыхательные аппараты и ЛОР-комбайн.

При консультативно-диагностическом центре открыты десять специализированных координационных центров по направлениям офтальмологии, нефрологии, ревматологии, гастроэнтерологии, эндокринологии, гематологии, аллергологии, ортопедии, челюстно-лицевой хирургии и респираторных заболеваний. Также создан центр супервизии (педиатрической курации) и симуляционный кабинет, оснащённый современными тренажёрами для отработки навыков базовой сердечно-лёгочной реанимации.

Важной частью обновления стало открытие отделения госпитальной фармации, обеспечивающего качественное управление лекарственным обеспечением. Таким образом, реновация больницы не только улучшает инфраструктуру и условия пребывания пациентов, но и способствует повышению качества медицинской помощи и внедрению инноваций в региональную систему здравоохранения.