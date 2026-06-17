Детская площадка сгорела в Триатлон-парке Астаны
Пожар произошел ранним утром под мостом «Аркар»
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В Астане ранним утром произошел пожар на территории Триатлон-парка. Огонь охватил детскую площадку под мостом "Аркар", передает BAQ.kz.
По информации ДЧС столицы, сообщение о возгорании поступило на номер "112" в утренние часы. Пожарные прибыли на место всего через шесть минут после вызова и ликвидировали огонь на площади 25 квадратных метров.
Пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.
Что сказали очевидцы
Очевидцы рассказали, что заметили дым и пламя еще до прибытия экстренных служб. По словам жителя столицы Амангельды, пожар уже начался около 5:30 утра.
"Когда мы подъехали, уже горело, но не так сильно. Пока пытались тушить, огонь разгорелся еще сильнее", – рассказал очевидец.
Он также отметил, что находившиеся рядом люди пытались самостоятельно справиться с возгоранием.
"Пытались потушить огонь своими силами, использовали огнетушитель, но пламя уже слишком быстро распространялось", – сообщил житель столицы.
По словам Амангельды, пожарные и сотрудники полиции прибыли примерно через десять минут после начала активного горения.
Сейчас специалисты выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают причину пожара.
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