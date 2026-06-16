В Актау днем 15 июня загорелся легковой автомобиль. Пожар произошел во время движения в 30 микрорайоне напротив торгового центра "Олжа".

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, сообщение о возгорании поступило около 16:47.

На дороге загорелся автомобиль Chevrolet Aveo 2014 года выпуска. Огонь быстро охватил транспортное средство, и в результате машина полностью выгорела.

Ситуацию осложняло то, что в автомобиле был установлен газовый баллон объемом 60 литров. Это создавало дополнительный риск развития чрезвычайной ситуации.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения ДЧС. В ликвидации пожара были задействованы восемь сотрудников и две единицы спецтехники.

Благодаря своевременным действиям пожарных удалось не допустить более серьезных последствий.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются специалистами.

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