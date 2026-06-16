Автомобиль с газовым баллоном загорелся на ходу в Актау
Возгорание произошло во время движения автомобиля. В машине находился газовый баллон, однако обошлось без пострадавших.
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В Актау днем 15 июня загорелся легковой автомобиль. Пожар произошел во время движения в 30 микрорайоне напротив торгового центра "Олжа".
По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, сообщение о возгорании поступило около 16:47.
На дороге загорелся автомобиль Chevrolet Aveo 2014 года выпуска. Огонь быстро охватил транспортное средство, и в результате машина полностью выгорела.
Ситуацию осложняло то, что в автомобиле был установлен газовый баллон объемом 60 литров. Это создавало дополнительный риск развития чрезвычайной ситуации.
На место происшествия оперативно прибыли подразделения ДЧС. В ликвидации пожара были задействованы восемь сотрудников и две единицы спецтехники.
Благодаря своевременным действиям пожарных удалось не допустить более серьезных последствий.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Причины возгорания устанавливаются специалистами.
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