Детские больницы на 1000 коек построят в пяти городах Казахстана: где появятся новые клиники

Тысячам казахстанских семей, которым сегодня приходится искать специализированную медицинскую помощь для детей за пределами своего региона, может стать проще получить лечение рядом с домом. В стране планируют построить пять многопрофильных детских больниц общей мощностью 1000 коек. Ещё один крупный медицинский объект на 500 мест рассматривают в Алматы.

Новые больницы появятся в Атырау, Актобе, Алматы, Шымкенте и Каскелене. Каждое учреждение рассчитано на 200 коек. Проекты призваны расширить возможности региональной детской медицины и сократить необходимость поездок в другие города ради специализированного лечения.

Планы строительства обсудили вице-министр здравоохранения Тимур Муратов и представители Азиатского банка развития (АБР) и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ).

«Наша главная задача – сделать качественную медицинскую помощь доступной каждому ребёнку независимо от того, где он живёт. Новые больницы позволят расширить возможности регионов и создать более комфортные условия для лечения детей», – отметил Тимур Муратов.

Но на пяти региональных проектах планы не заканчиваются. В Алматы также рассматривают строительство республиканского научного детского госпиталя на 500 коек. Он должен стать дополнительным центром специализированной помощи детям.

«Мы также рассматриваем строительство в Алматы республиканского научного детского госпиталя на 500 коек и прорабатываем возможности партнёрства с вами», – сообщил вице-министр.

Сейчас Минздрав совместно с заинтересованными государственными органами прорабатывает проектную документацию и финансовые механизмы реализации инициатив. Отдельно на встрече обсудили проект технической помощи HOPE, направленный на совершенствование планирования и организации медицинской помощи в Казахстане.

Стороны договорились продолжить работу над инвестиционной программой и определить следующие этапы её реализации.