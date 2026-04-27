Детские лагеря будут проверять без предупреждения

Министерство здравоохранения Республики Казахстан объявило о переходе к новому формату контроля детских оздоровительных лагерей, передает BAQ.kz.

По данным местных властей, в этом году в Казахстане будут работать 199 лагерей, из них 20 - круглогодичные и 179 - сезонные.

Проверки без предупреждения

В этом году Минздрав вводит новый подход: лагеря будут проверять без предварительного уведомления.

Такой формат позволит увидеть реальное состояние объектов и исключить формальную подготовку к проверкам.

Параллельно сохраняются и плановые проверки - их список опубликуют до 10 мая.

Что будут проверять

Особое внимание уделят санитарным условиям и безопасности детей.

Лагеря должны быть оборудованы огражденной территорией, иметь стабильное водоснабжение, канализацию, освещение и вентиляцию.

Все помещения обязаны содержаться в чистоте, с регулярной уборкой и дезинфекцией.

Также обязательны пятиразовое питание и медицинское обслуживание.

Контроль воды и мест купания

Отдельный контроль будет за водоемами. Специалисты будут регулярно брать пробы воды и почвы, чтобы проверить их безопасность.

Мониторинг продолжится в течение всего летнего сезона.

Рекомендации родителям

Родителям советуют выбирать лагеря только из официального списка и обращать внимание на условия проживания.

Также важно учитывать состояние здоровья ребенка и заранее сообщать о возможных медицинских особенностях.

Куда жаловаться

О нарушениях можно сообщать в территориальные подразделения санитарно-эпидемиологического контроля.

В ведомстве подчеркнули, что безопасность детей в период летнего отдыха находится на особом контроле.