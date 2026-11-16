Детские сады будут работать по новым правилам: что меняется
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С 1 января 2027 года в Казахстане вводится обязательное лицензирование дошкольных организаций. Новые требования направлены на повышение безопасности детей и ответственности детских садов. Об этом на правительственном часе в Курултае сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По данным министерства, сегодня в стране работают около 12 тысяч дошкольных организаций, которые посещают более 1,1 миллиона детей.
В этом году подготовку к школе прошли свыше 389 тысяч воспитанников.
Как изменится работа детских садов
С начала следующего года дошкольные организации должны будут работать в соответствии с требованиями обязательного лицензирования.
«Для обеспечения безопасности детей и усиления ответственности организаций с 1 января 2027 года вводится обязательное лицензирование детских садов», – сообщила Сулейменова.
При этом в представленном выступлении министр не уточнила порядок получения лицензий, сроки прохождения процедуры действующими организациями и последствия несоответствия новым требованиям.
Очередь в детские сады сократилась
Отдельно министр остановилась на результатах внедрения ваучерного финансирования дошкольного образования.
Пилотный проект реализуется в 20 городах и 23 районах. В его рамках выдано 1,3 миллиона ваучеров.
По данным министерства, благодаря новому механизму удалось сэкономить 47,6 миллиарда теңге бюджетных средств.
Одновременно очередь в детские сады сократилась со 160 тысяч до 23 тысяч детей.
Кроме того, в 100 дошкольных организациях, включая 62 государственных и 38 частных, реализуется проект раннего знакомства детей с трудом и профессиями.
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