Детских домов все меньше: что происходит с сиротами и усыновлением в Казахстане

В Казахстане сокращается число детей-сирот и детских домов. За последние семь лет количество детей, оставшихся без родительского попечения, уменьшилось более чем на пять тысяч. Большинство из них сегодня воспитываются в семьях. На фоне этих изменений возникает вопрос: насколько доступно усыновление и сколько детей действительно могут обрести новую семью?

Корреспондент BAQ.KZ выяснила, сколько детских учреждений осталось в Казахстане, почему их становится меньше, куда попадают дети и что происходит с усыновлением.

Сколько детей-сирот осталось в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году в Казахстане насчитывалось 20 178 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это на 5 575 детей, или 21,6%, меньше, чем в 2018 году.

Как сообщили BAQ.KZ в Министерстве просвещения, почти 81% из них воспитываются в семьях – всего 16 294 ребенка. Большинство находятся под опекой и попечительством – 14 537 детей. Еще 1 492 воспитываются на патронате, 265 – в приемных семьях.

Остальные 3 884 ребенка проживают в учреждениях – центрах поддержки детей, организациях социальной защиты и других учреждениях.

Число детей в организациях системы образования за последний год выросло с 2 973 до 3 158.

Ежегодно выявляют и новых детей, оставшихся без родительского попечения. В 2024 году таких случаев было 3 273, а в 2025-м – 3 026. Речь идет не только о детях, у которых умерли родители, но и о тех, кто по разным причинам остался без их заботы.

В Министерстве просвещения ранее сообщали, что за десять лет сеть интернатных организаций сократилась на 24%, а число воспитанников – на 54%. Только в 2025 году около трех тысяч детей-сирот устроили в семьи.

Куда исчезли детские дома?

Согласно данным Бюро национальной статистики, в 2015 году в Казахстане действовало 146 интернатных учреждений для детей-сирот и детей без попечения родителей. В 2020 году их было 98, а в 2025-м – 111. За десять лет число организаций сократилось почти на 24%.

Изменилась и сама система. В 2015 году в стране насчитывалось 47 детских домов, в 2020 году – 23, в 2022-м – 13. А с 2023 года в статистике Бюро национальной статистики в отдельной категории «детские дома» значится ноль учреждений.

Это не означает, что дети больше не живут в специальных организациях. Продолжают работать центры поддержки семьи и детей, детские деревни семейного типа, дома юношества и дома ребенка.

Например, число центров поддержки семьи и детей выросло с 18 в 2020 году до 34 в 2024-м. В том же году работали 14 детских деревень семейного типа, 11 домов юношества и 20 домов ребенка.

Сколько домов ребенка осталось в Казахстане

Дома ребенка относятся к системе здравоохранения. По данным Бюро национальной статистики, в 2015 году в стране было 23 таких учреждения, в 2020 году – 20, в 2021–2022 годах – по 19, а в 2023–2024 годах – по 20.

Как сообщили BAQ.KZ в Министерстве здравоохранения, с 2017 по 2020 год по одному дому ребенка сократили в Карагандинской, Костанайской областях и Алматы. Причиной стало уменьшение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сейчас в Костанайской области рассматривают вопрос о сокращении еще одного учреждения.

В 2024 году в 20 домах ребенка находились 756 детей. Из них 123 были младше одного года, 429 – от одного до трех лет, 204 – трех лет и старше.

Не все эти дети являются сиротами. Некоторые находятся в учреждениях временно, а их родители сохраняют родительские права.

На конец 2024 года статус сироты или ребенка, оставшегося без родительского попечения, имели 222 воспитанника домов ребенка. В 2025 году таких детей было 191.

Почти тысячу детей за год забрали из домов ребенка родители

По данным Бюро национальной статистики, в 2024 году в дома ребенка поступили 1 300 детей. Из них 798 были временно помещены родителями, еще 502 – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

За тот же год из учреждений выбыли 1 270 детей. 966 детей забрали родители, 222 выбыли для усыновления, еще 77 перевели в образовательные и медико-социальные организации по достижении предельного возраста.

Число детей, которых забирают родители, растет. В 2020 году их было 651, в 2021-м – 735, в 2022-м – 868, в 2023-м – 936.

За четыре года показатель увеличился почти в полтора раза.

Число детей, выбывших для усыновления, менялось незначительно: 216 в 2020 году, 245 в 2021-м, 227 в 2022-м, 215 в 2023-м и 222 в 2024 году.

Таким образом, из домов ребенка детей значительно чаще забирают родители. Указанные данные касаются только этих учреждений и не отражают общего количества усыновлений в стране.

Почему желающих усыновить ребенка больше, чем детей для усыновления

В Казахстане более 20 тысяч детей-сирот и детей без попечения родителей. Но далеко не все они могут быть усыновлены: одни уже живут в семьях, другие находятся в учреждениях временно или не имеют необходимого правового статуса.

Министерство просвещения подтвердило BAQ.KZ, что желающих усыновить ребенка больше, чем детей, которых юридически можно усыновить.

«Количество кандидатов в усыновители превышает количество детей, имеющих правовой статус для усыновления. Основной причиной сложившейся ситуации является то, что большинство кандидатов в усыновители изъявляют желание принять в семью одного ребенка в возрасте до трех лет. Вместе с тем среди детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, значительную часть составляют дети старшего возраста, а также дети, имеющие братьев и сестер, в том числе из многодетных семей», - рассказали в ведомстве.

В Минпросвещения пояснили, что именно несовпадение пожеланий усыновителей с возрастом и семейными обстоятельствами детей осложняет подбор.

В Казахстане ужесточили требования к усыновителям

С марта 2026 года в Казахстане усилили проверки будущих усыновителей. Теперь они касаются и людей, которые проживают вместе с кандидатами.

«С марта 2026 года ужесточены требования к кандидатам в усыновители. В частности, усилены требования в части наличия или отсутствия судимости, а также предусмотрена дополнительная проверка лиц, совместно проживающих с кандидатами в усыновители, на предмет наличия судимости и нахождения на учете в организациях, оказывающих наркологическую и психиатрическую помощь», - пояснили в ведомстве.

В Министерстве просвещения объясняют изменения необходимостью обеспечить безопасность детей.

«Продолжительность процедуры усыновления ребенка определяется индивидуально и зависит от обстоятельств конкретного случая, в том числе от пожеланий кандидата в усыновители относительно возраста, состояния здоровья и иных характеристик ребенка», - добавили в министерстве.

Как усыновить ребенка в Казахстане

Начать процедуру можно через портал eGov.kz или обратиться в органы опеки и попечительства по месту жительства.

Сначала необходимо подать заявление на постановку на учет в качестве кандидата в усыновители. Онлайн-заявление оформляется с помощью электронной цифровой подписи.

Для получения статуса кандидата потребуются сведения о семейном положении, доходах, здоровье и жилищных условиях. Часть информации государственные органы получают самостоятельно. Также предусмотрена психологическая подготовка, за исключением установленных законом случаев.

Услуга бесплатная, срок рассмотрения заявления – 10 рабочих дней.

После получения положительного заключения кандидатам предоставляется возможность ознакомиться с анкетами детей через Республиканский банк данных – rbd-kopd.kz.

Для знакомства с ребенком выдается направление. Будущие родители должны лично общаться с ним не менее двух недель по месту его проживания.

Затем вопрос об усыновлении рассматривает суд. После вступления судебного решения в законную силу оформляются документы ребенка.

Подробная инструкция опубликована на официальном портале государственных органов.

Дети с инвалидностью: какая помощь предусмотрена семьям

По данным Бюро национальной статистики, в 2020 году в организациях системы социальной защиты находились 646 детей-сирот и детей без попечения родителей, в 2024 году – 493, а в 2025-м – 471.

В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали о выплатах семьям, усыновившим или взявшим под опеку ребенка с инвалидностью.

«Государственное пособие лицу, воспитывающему ребенка с инвалидностью. Согласно статьям 183–184 Социального кодекса РК, ежемесячное пособие предоставляется матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающим ребенка с инвалидностью. С 1 января 2026 года размер пособия составляет 1,61 прожиточного минимума, или 81 871 тенге в месяц. Пособие назначается с учетом установленных законодательством условий, в том числе при усыновлении ребенка или установлении над ним опеки», - рассказали в ведомстве.

Семьи также могут получать другие предусмотренные законодательством пособия и социальные выплаты по уходу за детьми, в том числе выплаты, связанные с инвалидностью ребенка.

Что в итоге?

За последние годы в Казахстане стало меньше детей-сирот, а большинство детей без родительского попечения сегодня воспитываются в семьях. Из домов ребенка ежегодно сотни детей забирают родители, часть передают на усыновление.

Но сокращение числа детских учреждений не решило всех вопросов. Минпросвещения подтвердило, что желающих усыновить ребенка больше, чем детей, имеющих соответствующий правовой статус. Многие кандидаты хотят принять малыша младше трех лет, тогда как среди детей, ожидающих семейного устройства, немало ребят старшего возраста и детей с братьями и сестрами.

Главная задача теперь – обеспечить возможность семейного воспитания и для тех детей, которым найти родителей сложнее всего.