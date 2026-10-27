Казахстан и CNPC обсудили расширение нефтепереработки и газохимические проекты

В Астане министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов провёл встречу с президентом Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Чжоу Синьхуай. Одной из ключевых тем переговоров стало расширение Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с 6 до 12 млн тонн нефти в год.

Стороны обсудили перспективы казахстанско-китайского сотрудничества в нефтегазовой отрасли, в том числе увеличение мощностей нефтепереработки и развитие газохимических проектов.

Ерлан Аккенженов отметил, что CNPC на протяжении более 30 лет остаётся одним из стратегических партнёров Казахстана. Совместные проекты в сфере геологоразведки, добычи, транспортировки и переработки углеводородов вносят вклад в развитие экономики страны.

Особое внимание участники встречи уделили расширению производственных мощностей ТОО «ПетроҚазақстан Ойл Продактс» (ПКОП), управляющего Шымкентским НПЗ. Как отмечалось, во время визита главы государства в Китай осенью 2025 года стороны договорились рассмотреть увеличение мощности завода с 6 до 12 млн тонн нефти в год в качестве отдельной инициативы.

Реализация проекта позволит существенно увеличить объёмы переработки нефти и укрепить потенциал отечественной нефтеперерабатывающей отрасли. На встрече стороны рассмотрели текущее состояние проекта и дальнейшие шаги по его продвижению.

Кроме того, участники переговоров обсудили исполнение контрактных обязательств, увеличение доли внутристрановой ценности и развитие кадрового потенциала.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в продолжении диалога и совместной работе над решениями, направленными на расширение производственных возможностей, укрепление энергетической безопасности Казахстана и развитие стратегического партнёрства с Китаем.