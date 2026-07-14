Детский сад за счет возвращенных активов построили в СКО

Новый детский сад построили в Петропавловске за счет возвращенных государству активов. В прокуратуре Северо-Казахстанской области рассказали подробности.

Дошкольное учреждение начало прием детей в апреле. Ясли-сад «Жас-өркен» рассчитан на 12 групп или 280 мест. Сегодня в дошкольной организации воспитываются 232 ребенка, набор детей продолжается.

"Благодаря детскому саду сокращен дефицит порядка 300 мест, что положительно отмечено жителямимикрорайона "Жас-өркен" и представителем уполномоченного по правам ребенка в Северо-Казахстанской области. Кроме того, на территории области продолжается строительство 4 объектов в сферах здравоохранения и коммунального хозяйства, которые направлены на повышение качества жизни населения, а также развитие социальной и экономической инфраструктуры", - отмечают в пресс-службе.

Процессы строительства находятся на постоянном контроле областного надзорного органа. Прокуратура области продолжает мониторинг реализации социальных проектов, финансируемых за счет возвращенных государству активов.