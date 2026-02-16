В Астане на базе Национального координационного центра экстренной медицины открылся новый детский травмпункт, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Минздраве РК, в Астане наблюдается устойчивый рост числа детских травм. По итогам 2025 года, в сравнении с предыдущим годом, количество обращений увеличилось на 15,8% — с 97 333 до 112 775 случаев. В условиях роста численности населения столицы действующие травматологические пункты работают с высокой нагрузкой: ежедневно врачи принимают свыше 350 маленьких пациентов.

В этой связи, открытие нового детского травматологического пункта позволит снизить нагрузку на действующие травматологические пункты, повысить доступность медицинской помощи для жителей левого берега города, а также обеспечить детям оперативную, качественную и эффективную экстренную помощь.

В настоящее время полностью завершены все организационные и кадровые подготовительные мероприятия. Пункт оснащён современным медицинским оборудованием и имеет удобную транспортную доступность.

По данным Управления здравоохранения города, в конце 2025 года в столице численность детского населения достигла порядок 561 тыс. человек.