В Семее состоялась встреча акима Восточно-Казахстанской области Берика Уали с представителями компании EA GROUP HOLDING, на которой обсудили проект строительства детской академии по футзалу, передаёт BAQ.KZ.

Инвесторы сообщили, что в рамках проекта планируется возвести современный крытый спортивный комплекс, отвечающий международным стандартам. На базе академии будут располагаться учебный и медицинский блоки, открытые спортивные площадки и зоны отдыха. Условия академии позволят заниматься спортом 400–500 детям. Также предусмотрено строительство интерната на 150 мест для проживания воспитанников.

Аким области подчеркнул значимость проекта для развития спорта в регионе.

"Семей – родина казахстанского футбола. Футбольный клуб “Елімай” и футзальный клуб “Семей” сегодня показывают высокий уровень игры. Этот проект позволит готовить смену для этих команд. Поэтому мы поддерживаем данную инициативу. Со стороны акимата области будет оказана вся необходимая помощь", — сказал Берик Уали.

Компания EA GROUP HOLDING активно участвует в социальных и культурных проектах региона. Ранее компания финансировала приобретение картин для музея имени Невзорова, поддерживала гастроли театра имени Абая и помогала в ремонте одной из школ в Семее.



