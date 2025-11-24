Детскую академию по футзалу планируют построить в Семее
На базе академии будут располагаться учебный и медицинский блоки.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Семее состоялась встреча акима Восточно-Казахстанской области Берика Уали с представителями компании EA GROUP HOLDING, на которой обсудили проект строительства детской академии по футзалу, передаёт BAQ.KZ.
Инвесторы сообщили, что в рамках проекта планируется возвести современный крытый спортивный комплекс, отвечающий международным стандартам. На базе академии будут располагаться учебный и медицинский блоки, открытые спортивные площадки и зоны отдыха. Условия академии позволят заниматься спортом 400–500 детям. Также предусмотрено строительство интерната на 150 мест для проживания воспитанников.
Аким области подчеркнул значимость проекта для развития спорта в регионе.
"Семей – родина казахстанского футбола. Футбольный клуб “Елімай” и футзальный клуб “Семей” сегодня показывают высокий уровень игры. Этот проект позволит готовить смену для этих команд. Поэтому мы поддерживаем данную инициативу. Со стороны акимата области будет оказана вся необходимая помощь", — сказал Берик Уали.
Компания EA GROUP HOLDING активно участвует в социальных и культурных проектах региона. Ранее компания финансировала приобретение картин для музея имени Невзорова, поддерживала гастроли театра имени Абая и помогала в ремонте одной из школ в Семее.
Самое читаемое
- Казахстан выиграл пять золотых медалей на чемпионате Азии по гребле
- В Алматинской области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7
- Двое казахстанских борцов вольного стиля вышли в финал Сурдлимпиады
- Туристический автобус перевернулся на западе Мексики
- Наводнения во Вьетнаме затопили 200 тысяч домов