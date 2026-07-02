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Детскую художественную школу на 350 человек откроют в Акмолинской области

Аким Акмолинской области посетил объекты дополнительного образования.

Сегодня 2026, 21:29
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Акимат Акмолинской области Сегодня 2026, 21:29
Сегодня 2026, 21:29
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Фото: Акимат Акмолинской области

В рамках рабочей поездки по городу Кокшетау аким Акмолинской области Марат Ахметжанов посетил объекты дополнительного образования.

Глава региона оценил темпы строительства детской художественной школы. Новое здание общей площадью более 1 тысячи квадратных метров рассчитано на 350 учащихся. 

Открытие школы позволит создать современные условия для обучения юных художников, расширить возможности для творческого развития детей и повысить доступность дополнительного образования.

«В старом здании дети занимались в 4 смены, не было учительской, кабинеты не соответствовали потребностям детей. Новое здание построено с учетом наших рекомендаций – с высокими потолками, просторными аудиториями, арт-пространствами, необходимыми подсобными помещениями и террасой на крыше», – рассказала директор художественной школы Юлия Желобкова.

В настоящее время на 50% завершены чистовая отделка и фасадные работы, введение в эксплуатацию запланировано к началу нового учебного года.

В ходе поездки Марат Ахметжанов также посетил творческую студию «Balakai», которая успешно работает в областном центре с 2021 года. Сегодня в студии занимаются более 400 детей в возрасте от 4 до 17 лет. Для воспитанников организовано обучение по девяти направлениям, включая изучение казахского и английского языков, игру на домбре, национальные и современные танцы, живопись, арт-терапию, эстрадный вокал и робототехнику.

Аким области ознакомился с образовательным процессом, материально-технической базой учреждения, пообщался с педагогами и воспитанниками.

«Организации дополнительного образования играют важную роль в раскрытии способностей детей, формировании их творческих и интеллектуальных навыков. Мы создаем все условия для всестороннего развития подрастающего поколения. Дети должны заниматься спортом, творчеством, наукой – всем, что помогает развиваться, пробовать новое и находить то, что им действительно нравится», – подчеркнул Марат Ахметжанов.

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