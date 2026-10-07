Детскую игровую зону построили для детей спасателей в Актюбинской области
7 Октября 2026, 02:30
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7 Октября 2026, 02:307 Октября 2026, 02:30
360Фото: Скриншот видео
При поддержке акима района на территории Отдела по чрезвычайным ситуациям Хромтауского района Актюбинской области завершено строительство детской игровой площадки для детей сотрудников и воркаут-зоны для сотрудников.
Новая площадка направлена на создание комфортных условий для сотрудников и их семей, организацию полезного досуга детей и популяризацию здорового образа жизни.
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