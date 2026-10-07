Детскую игровую зону построили для детей спасателей в Актюбинской области

При поддержке акима района на территории Отдела по чрезвычайным ситуациям Хромтауского района Актюбинской области завершено строительство детской игровой площадки для детей сотрудников и воркаут-зоны для сотрудников.

Новая площадка направлена на создание комфортных условий для сотрудников и их семей, организацию полезного досуга детей и популяризацию здорового образа жизни.