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Детскую игровую зону построили для детей спасателей в Актюбинской области

7 Октября 2026, 02:30
АВТОР
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Скриншот видео 7 Октября 2026, 02:30
7 Октября 2026, 02:30
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Фото: Скриншот видео

При поддержке акима района на территории Отдела по чрезвычайным ситуациям Хромтауского района Актюбинской области завершено строительство детской игровой площадки для детей сотрудников и воркаут-зоны для сотрудников.

Новая площадка направлена на создание комфортных условий для сотрудников и их семей, организацию полезного досуга детей и популяризацию здорового образа жизни.

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