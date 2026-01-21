Детям чабанов в Казахстане могут предоставить отсрочку от армии
В Минсельхозе пояснили, что речь идёт о временной отсрочке и мера пока находится на стадии проработки.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане срок призыва на военную службу для детей чабанов может быть отложен, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Об этом заявил вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин.
"Мы не говорим о том, чтобы они вообще не шли в армию. Речь идёт исключительно об отсрочке. В Казахстане немало семей, которые работают в отрасли династиями. В отдельных хозяйствах показатели высокие: со 100 маток получают до 150 ягнят. В таких случаях, если отцу требуется помощь, мы поднимаем вопрос о предоставлении временной отсрочки его совершеннолетнему сыну. То есть только на определённый период. Сейчас все хозяйства частные, и мы не должны препятствовать их развитию. Вопрос заключается именно во временной отсрочке", — пояснил вице-министр в ходе брифинга для СМИ в кулуарах Сената.
По его словам, данный вопрос пока находится на стадии проработки.
"Конкретный срок, на который будет предоставляться отсрочка, а также условия её получения будут уточнены позже. Все эти вопросы мы будем рассматривать и прорабатывать совместно с Министерством обороны. Сейчас данная инициатива включена в комплексный план, который предстоит детально доработать. Что касается сроков внедрения, то на данный момент соответствующим постановлением Правительства этот комплексный план официально ещё не принят. Он был обсуждён и одобрен на уровне Правительства. После официального принятия документа будут разработаны и приняты необходимые нормативно-правовые акты для реализации плана. Тогда все механизмы и требования будут прописаны чётко и в полном объёме", — отметил Амангали Бердалин.
Самое читаемое
- V заседание Национального курултая | Текстовая трансляция
- Токаев: любой глава государства должен приходить к власти через выборы
- Токаев: к 35-летию независимости выйдет академическая история Казахстана
- Жанибек Алимханулы получил официальное наказание по допинговому делу
- На каком месте Казахстан среди самых пьющих стран СНГ