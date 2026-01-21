В Казахстане срок призыва на военную службу для детей чабанов может быть отложен, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом заявил вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин.

"Мы не говорим о том, чтобы они вообще не шли в армию. Речь идёт исключительно об отсрочке. В Казахстане немало семей, которые работают в отрасли династиями. В отдельных хозяйствах показатели высокие: со 100 маток получают до 150 ягнят. В таких случаях, если отцу требуется помощь, мы поднимаем вопрос о предоставлении временной отсрочки его совершеннолетнему сыну. То есть только на определённый период. Сейчас все хозяйства частные, и мы не должны препятствовать их развитию. Вопрос заключается именно во временной отсрочке", — пояснил вице-министр в ходе брифинга для СМИ в кулуарах Сената.

По его словам, данный вопрос пока находится на стадии проработки.