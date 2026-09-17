Детям младше 13 лет хотят закрыть доступ к соцсетям в ЕС

В Евросоюзе предложили запретить детям младше 13 лет создавать аккаунты в социальных сетях. Подросткам от 13 до 15 лет хотят разрешить пользоваться такими сервисами только под контролем родителей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Инициативу представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Пока это проект. Чтобы правила вступили в силу, их должны согласовать страны ЕС и Европарламент.

Ограничения хотят распространить шире обычных соцсетей. Под новые требования могут попасть видеоплатформы, онлайн-игры, ИИ-компаньоны и чат-боты для несовершеннолетних.

Для пользователей младше 18 лет Еврокомиссия предлагает убрать функции, которые могут заставлять детей дольше оставаться в приложении. Речь идет о бесконечной прокрутке, персонализированных рекомендациях, системах наград и сообщениях от незнакомцев.

ИИ-компаньоны и чат-боты для детей предлагают отключать по умолчанию.

«Сегодня наши дети взаимодействуют с одними из самых сложных технологий, когда-либо созданных, но они создавались без учета благополучия и развития детей», - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, будущий EU Kids Act должен установить в цифровой среде такие же понятные границы, какие существуют для детей в обычной жизни.

Платформы хотят обязать проверять возраст пользователей при регистрации. Для этого предлагается ввести специальные инструменты подтверждения возраста.

Компании должны будут настроить алгоритмы с учетом безопасности детей, сделать родительский контроль проще и дать возможность быстро блокировать нежелательных пользователей.

За нарушение правил сервисам могут грозить штрафы до 6% их глобального годового оборота. Предусмотрен и отдельный сбор на работу надзорных органов.

Reuters отмечает, что инициатива появилась на фоне растущих споров о влиянии Facebook, Instagram, TikTok, YouTube и ChatGPT на психическое здоровье и безопасность детей.

Похожие меры уже обсуждают или вводят Австралия, Великобритания, Китай, Индия, Турция и отдельные страны Европы.

При этом опыт Австралии показал, что одних запретов недостаточно. После введения ограничений для детей младше 16 лет многие подростки продолжили пользоваться соцсетями.

Технологическая ассоциация CCIA Europe, среди участников которой Google и Meta, уже предупредила о рисках для конфиденциальности. В организации считают, что массовая проверка возраста может потребовать дополнительного сбора персональных данных и вступить в противоречие с другими нормами ЕС.

Теперь предложение будут обсуждать страны Евросоюза и Европарламент. До завершения переговоров новые возрастные ограничения действовать не будут.