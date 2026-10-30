Детям с особыми потребностями и их родителям нужна поддержка, считает Динара Наумова

Депутат Курултая Динара Наумова высказалась о вопросах реабилитации детей с особыми потребностями и поддержки их семей, затронутых в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева от 28 октября.

Глава государства объявил о планах строительства новых медицинских объектов, включая реабилитационные центры для детей с особыми потребностями.

«На первом этапе в регионах будут возведены около 70 объектов здравоохранения, в том числе перинатальные центры, больницы, станции скорой медицинской помощи, детские реабилитационные центры и спортзалы для детей с особыми потребностями», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Динары Наумовой, в Послании затронут широкий круг вопросов. Особое внимание депутат обратила на инициативы по поддержке молодежи и развитию инклюзивной среды.

«Считаю, что Послание было содержательным. Как человека, который уделяет особое внимание вопросам молодежи и инклюзивной среды, меня порадовали инициативы в этих направлениях. В частности, считаю значимыми планы строительства реабилитационных центров для детей. Я сама являюсь социальным предпринимателем и помогаю детям с особыми потребностями. Поэтому эта тема мне очень близка», - сказала Динара Наумова.

Депутат подчеркнула, что наряду с реабилитацией детей необходимо поддерживать родителей, которые их воспитывают. По ее мнению, работа в этом направлении должна продолжаться при совместном участии Правительства, Курултая и других заинтересованных органов.