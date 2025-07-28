Министерство туризма и спорта Республики Казахстан сделало официальное заявление в связи с сообщениями ряда СМИ о якобы "запрете на занятия спортом для детей", передает BAQ.KZ.

Ведомство подчёркивает: подобная интерпретация приказа Министра от 16 июля 2025 года № 133 является недостоверной и не соответствует действительности.

По информации министерства, в Казахстане свыше 5,1 миллиона детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет регулярно занимаются спортом, и никаких ограничений на их участие в спортивных секциях, школах или подготовительных программах не вводилось.

Речь идёт исключительно о введении минимальных возрастных требований для участия в соревнованиях, что является нормой в международной практике и направлено на защиту здоровья юных спортсменов.

"Соревнования, как часть спортивной подготовки, сопряжены с определёнными физическими и эмоциональными нагрузками. В связи с этим Министерством определены минимальные возрастные рамки для участия в соревнованиях. Данная мера направлена в первую очередь на защиту здоровья детей и снижения риска травм в малом возрасте", — отметили в министерстве.

Возрастные ограничения были разработаны на основе предложений спортивных федераций, согласованы с Министерством здравоохранения и не затрагивают процесс приёма детей в спортивные учреждения.