Детям спорт разрешён, но с одним важным условием - Минтуризма сделало заявление
Зачем ввели возрастные ограничения.
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Министерство туризма и спорта Республики Казахстан сделало официальное заявление в связи с сообщениями ряда СМИ о якобы "запрете на занятия спортом для детей", передает BAQ.KZ.
Ведомство подчёркивает: подобная интерпретация приказа Министра от 16 июля 2025 года № 133 является недостоверной и не соответствует действительности.
По информации министерства, в Казахстане свыше 5,1 миллиона детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет регулярно занимаются спортом, и никаких ограничений на их участие в спортивных секциях, школах или подготовительных программах не вводилось.
Речь идёт исключительно о введении минимальных возрастных требований для участия в соревнованиях, что является нормой в международной практике и направлено на защиту здоровья юных спортсменов.
"Соревнования, как часть спортивной подготовки, сопряжены с определёнными физическими и эмоциональными нагрузками. В связи с этим Министерством определены минимальные возрастные рамки для участия в соревнованиях. Данная мера направлена в первую очередь на защиту здоровья детей и снижения риска травм в малом возрасте", — отметили в министерстве.
Возрастные ограничения были разработаны на основе предложений спортивных федераций, согласованы с Министерством здравоохранения и не затрагивают процесс приёма детей в спортивные учреждения.
"Таким образом, сообщения о “запрете на занятия спортом” являются недостоверными. Речь идёт исключительно о возрастных требованиях к участию в соревнованиях", — подчеркнули в ведомстве.
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