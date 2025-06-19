Девочка и мужчина погибли в мусорном колодце в Актюбинской области
Трагедия произошла в селе Жарлы.
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17 июня 2025 года в селе Жарлы Байганинского района Актюбинской области произошёл трагический инцидент, передаёт BAQ.KZ.
Во дворе одного из домов в колодец глубиной около 10 метров, частично засыпанный мусором, упала 9-летняя девочка. Увидев это, мужчина 1987 года рождения поспешил на помощь и самостоятельно спустился вниз, однако выбраться обратно не смог.
На место происшествия прибыли спасатели. Ребёнок и взрослый были извлечены без сознания, им немедленно оказали первую медицинскую помощь, однако, несмотря на усилия медиков, оба скончались.
Трагедия произошла на территории Көлтабанского сельского округа.
В связи с произошедшим Департамент по чрезвычайным ситуациям настоятельно призывает не оставлять детей без присмотра и проверять безопасность объектов во дворах, особенно тех, которые могут представлять угрозу жизни.
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