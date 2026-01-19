В Северо-Казахстанской области после гибели 5-летней девочки при пожаре возбуждено уголовное дело против её матери. Об этом сообщили в департаменте полиции региона, передает BAQ.KZ.

"Начато досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей (часть 2 статьи 141 УК РК)", — уточнили в ДП СКО.

В полиции добавили, что в настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Иная информация на данном этапе, согласно статье 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

Ранее в социальных сетях появилась информация о пожаре в селе Ольшанка. Сообщалось, что в одной из квартир проживали 33-летняя женщина, 31-летний мужчина и пятилетняя дочь женщины. По предварительным данным, взрослые затопили печь и ушли в гости, оставив ребёнка одного дома и закрыв дверь на замок. В результате пожара девочка погибла.