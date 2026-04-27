Девочка прыгнула с моста в реку в Атырау

Сообщение о происшествии на реке Жайық поступило на пульт 112, передает BAQ.kz.

Что произошло

По данным спасателей, 15-летняя девочка спрыгнула в воду с пешеходного моста через реку.

На место сразу выдвинулась спасательная группа.

Как спасли

Спасатели на лодке Marlin прибыли к месту происшествия всего за 4 минуты, преодолев около 4 километров.

Девочку обнаружили примерно в 800 метрах от моста - течение унесло ее вниз по реке.

Один из спасателей прыгнул в воду, удерживал подростка, пока коллеги не подали спасательный круг и не подняли их на борт.

Состояние девочки

Подростка, 2011 года рождения, доставили на берег и передали медикам.