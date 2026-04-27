Девочка прыгнула с моста в реку в Атырау
В Атырау спасатели вытащили из реки подростка, прыгнувшего с моста.
Сегодня 2026, 17:55
61Фото: кадры видео instagram/112kz
Сообщение о происшествии на реке Жайық поступило на пульт 112, передает BAQ.kz.
Что произошло
По данным спасателей, 15-летняя девочка спрыгнула в воду с пешеходного моста через реку.
На место сразу выдвинулась спасательная группа.
Как спасли
Спасатели на лодке Marlin прибыли к месту происшествия всего за 4 минуты, преодолев около 4 километров.
Девочку обнаружили примерно в 800 метрах от моста - течение унесло ее вниз по реке.
Один из спасателей прыгнул в воду, удерживал подростка, пока коллеги не подали спасательный круг и не подняли их на борт.
Состояние девочки
Подростка, 2011 года рождения, доставили на берег и передали медикам.
