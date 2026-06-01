Девочка застряла между прутьями арматуры в Петропавловске
Сегодня 2026, 07:10
Фото: Istockphoto
В городе Петропавловск Северо-Казахстанской области 13-летняя девочка во время игры случайно застряла ногой между металлическими прутьями арматуры.
Самостоятельно выбраться она не смогла.
Очевидцы сразу вызвали спасателей. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и оценили ситуацию.
С помощью аварийно-спасательного инструмента специалисты аккуратно разжали металлические элементы конструкции и освободили ногу ребёнка, действуя максимально осторожно.
Спасатели действовали оперативно и слаженно, помощь была оказана в кратчайшие сроки. Медицинская помощь девочке не потребовалась.
