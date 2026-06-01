Девочка застряла между прутьями арматуры в Петропавловске

Фото: Istockphoto
Фото: Istockphoto

В городе Петропавловск Северо-Казахстанской области 13-летняя девочка во время игры случайно застряла ногой между металлическими прутьями арматуры.

Самостоятельно выбраться она не смогла.

Очевидцы сразу вызвали спасателей. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и оценили ситуацию.

С помощью аварийно-спасательного инструмента специалисты аккуратно разжали металлические элементы конструкции и освободили ногу ребёнка, действуя максимально осторожно.

Спасатели действовали оперативно и слаженно, помощь была оказана в кратчайшие сроки. Медицинская помощь девочке не потребовалась.

