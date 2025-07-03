Лисаковский городской суд рассмотрел административное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в неисполнении родительских обязанностей, повлекшем правонарушение со стороны ребёнка, передает BAQ.KZ.

Согласно материалам дела, женщина М., являясь матерью девочки 2012 года рождения, не обеспечивала должного контроля и воспитания, что привело к инциденту, произошедшему в апреле 2025 года.

В одной из квартир Лисаковска её дочь вместе с другой несовершеннолетней нагрели металлическую лопатку на газовой плите и умышленно прижгли спящую подругу по щекам, ноге и руке.

Жертва проснулась от боли и закричала.

В ходе судебного заседания мать признала вину и раскаялась.

Постановлением суда она признана виновной по ст.127 ч.3 КоАП РК — "Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию, повлекшее противоправное деяние несовершеннолетнего".

Ей назначен штраф в размере 55 000 тенге.

Постановление пока не вступило в законную силу.