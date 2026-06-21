Девушка едва не утонула на Капчагайском водохранилище

В городе Конаев, на территории одной из зон отдыха Капчагайского водохранилища, во время патрулирования акватории спасатели заметили девушку 2005 года рождения, которая тонула примерно в 20 метрах от берега за пределами буйковой зоны.

Сотрудники МЧС незамедлительно приступили к спасательной операции, извлекли пострадавшую из воды и доставили на берег. На месте ей была оказана первая медицинская помощь.

После оказания помощи девушку передали бригаде скорой медицинской помощи. В сопровождении спасателей МЧС она была доставлена в городскую больницу города Конаев.

Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей жизнь девушки удалось спасти. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.

МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности на воде и не заплывать за буйки.