Девушка едва не утонула на Капчагайском водохранилище
Она была доставлена в городскую больницу города Конаев.
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В городе Конаев, на территории одной из зон отдыха Капчагайского водохранилища, во время патрулирования акватории спасатели заметили девушку 2005 года рождения, которая тонула примерно в 20 метрах от берега за пределами буйковой зоны.
Сотрудники МЧС незамедлительно приступили к спасательной операции, извлекли пострадавшую из воды и доставили на берег. На месте ей была оказана первая медицинская помощь.
После оказания помощи девушку передали бригаде скорой медицинской помощи. В сопровождении спасателей МЧС она была доставлена в городскую больницу города Конаев.
Благодаря оперативным и профессиональным действиям спасателей жизнь девушки удалось спасти. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.
МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности на воде и не заплывать за буйки.
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