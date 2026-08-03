Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина может увеличить отставание от первой ракетки мира Арины Соболенко после ближайших турниров категории WTA 1000 в Торонто и Цинциннати. Такой прогноз опубликовал российский портал «Чемпионат».

По оценке издания, перед североамериканской серией турниров преимущество белорусской теннисистки составляет около 500 рейтинговых очков, однако после списания прошлогодних результатов этот разрыв может стать значительно больше.

«Градус борьбы за звание первой ракетки мира немного понижается – временно, во всяком случае. Арина Соболенко сейчас опережает Елену Рыбакину почти на 500 очков. При этом белоруска за прошлогодние результаты теряет меньше, чем казахстанская теннисистка. У Соболенко на североамериканских „тысячниках“ сгорает всего 215 очков за четвертьфинал Цинциннати (в Канаде год назад она не играла), а вот Рыбакина теряет по 390 очков за каждый из полуфиналов, то есть 780. И 500 очков разрыва потенциально превращаются в 1000, даже чуть больше», – пишет «Чемпионат».

В настоящее время Арина Соболенко занимает первое место в рейтинге WTA, имея 8550 очков. Елена Рыбакина располагается на второй строчке с 8056 очками.

Судьба лидерства во многом будет зависеть от результатов обеих теннисисток на турнирах в Торонто и Цинциннати, где им предстоит защищать прошлогодние рейтинговые очки.

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