Певица из Северо-Казахстанской области Вера Созинова стала лауреатом музыкальной премии "Шлягер года — 2025", которая прошла 7 февраля в Санкт-Петербурге, сообщает BAQ.kz.

Казахстанка получила награду за песню на стихи своего отца и стала единственным номинантом от Казахстана.

Церемония награждения состоялась в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, который вмещает 12 тысяч зрителей. Масштаб площадки произвел на артистку сильное впечатление.

"Это было невероятно: огромный зал Ледового дворца Санкт-Петербурга, 12 тысяч зрителей — это почти все население моего Бишкуля", — поделилась Вера Созинова.

По словам певицы, победной стала песня "Ведьма", написанная на стихотворение ее отца. Произведение было создано много лет назад и даже вошло в поэтический сборник, однако со временем оказалось забытым.

"Папа давно написал этот стих, и он был издан в его сборнике. Он даже забыл про него. А я нашла и предложила сделать песню", — рассказала исполнительница.

Вера Созинова отметила, что стала единственным представителем Казахстана среди номинантов и особенно ценит поддержку земляков.

"Я была единственным номинантом из Казахстана и теперь везу эту премию домой. Это награда не только моя, но и всех, кто помог мне с поездкой", — сказала она.

Певица также поблагодарила своего преподавателя по вокалу, продюсера и команду проекта, а отдельные слова признательности адресовала отцу.

"Спасибо моему папе за его талант и прекрасные стихи", — подчеркнула Созинова.

Сама артистка надеется, что после победы на престижной премии ей разрешат полноценно репетировать в местном доме культуры.