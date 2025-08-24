  • 24 Августа, 09:51

Девушка получила травму при сборе грибов в Каркаралинске

Сотрудники МЧС пришли к ней на помощь.

Фото: МЧС РК

В Каркаралинском районе Карагандинской области  на территории национального парка сотрудники МЧС пришли на помощь 19-летней девушке, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в ведомстве, во время сбора грибов она получила травму ноги и не смогла самостоятельно выбраться из леса.

"Прибывшие на место спасатели положили пострадавшую на медицинскую носилки и передали бригаде скорой помощи", - говорится в сообщении.

