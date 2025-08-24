Девушка получила травму при сборе грибов в Каркаралинске
Сотрудники МЧС пришли к ней на помощь.
Сегодня, 08:30
Фото: МЧС РК
В Каркаралинском районе Карагандинской области на территории национального парка сотрудники МЧС пришли на помощь 19-летней девушке, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в ведомстве, во время сбора грибов она получила травму ноги и не смогла самостоятельно выбраться из леса.
"Прибывшие на место спасатели положили пострадавшую на медицинскую носилки и передали бригаде скорой помощи", - говорится в сообщении.
