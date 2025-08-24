В Каркаралинском районе Карагандинской области на территории национального парка сотрудники МЧС пришли на помощь 19-летней девушке, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в ведомстве, во время сбора грибов она получила травму ноги и не смогла самостоятельно выбраться из леса.