Девушка получила травму в горах Алматы
Спасатели оказали помощь пострадавшей в горной местности Алматы.
19 Июля 2026, 23:11
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19 Июля 2026, 23:1119 Июля 2026, 23:11
159Фото: Pixabay.com
В Бостандыкском районе Алматы, в районе Космостанции, сотрудники Службы спасения оказали помощь девушке 2006 года рождения.
Во время спуска с горной местности она подвернула ногу и не смогла самостоятельно продолжить путь. Спасатели эвакуировали пострадавшую из труднодоступной зоны и передали бригаде ЦМК для оказания медицинской помощи.
МЧС напоминает: при выходе в горы необходимо строго соблюдать маршрут и учитывать сложность рельефа.
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