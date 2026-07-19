Девушка получила травму в горах Алматы

В Бостандыкском районе Алматы, в районе Космостанции, сотрудники Службы спасения оказали помощь девушке 2006 года рождения.

Во время спуска с горной местности она подвернула ногу и не смогла самостоятельно продолжить путь. Спасатели эвакуировали пострадавшую из труднодоступной зоны и передали бригаде ЦМК для оказания медицинской помощи.

МЧС напоминает: при выходе в горы необходимо строго соблюдать маршрут и учитывать сложность рельефа.