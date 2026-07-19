Девушка получила травму в горах Алматы

Спасатели оказали помощь пострадавшей в горной местности Алматы.

19 Июля 2026, 23:11
АВТОР
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Pixabay.com 19 Июля 2026, 23:11
19 Июля 2026, 23:11
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Фото: Pixabay.com

В Бостандыкском районе Алматы, в районе Космостанции, сотрудники Службы спасения оказали помощь девушке 2006 года рождения.

Во время спуска с горной местности она подвернула ногу и не смогла самостоятельно продолжить путь. Спасатели эвакуировали пострадавшую из труднодоступной зоны и передали бригаде ЦМК для оказания медицинской помощи.

МЧС напоминает: при выходе в горы необходимо строго соблюдать маршрут и учитывать сложность рельефа.

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