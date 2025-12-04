В Таразе 19-летняя девушка Т. признана виновной в умышленном повреждении чужого имущества, передает BAQ.KZ. В октябре 2025 года после ссоры она нанесла удары ногой по припаркованному автомобилю "Kia Sportage", принадлежащему её парню, помяв переднее крыло, переднюю и заднюю двери, что причинило материальный ущерб владельцу.

В суде девушка полностью признала вину, а потерпевший подтвердил обстоятельства инцидента и заявил о намерении обратиться с гражданским иском о возмещении ущерба. Суд учёл раскаяние и то, что правонарушение совершено впервые, а также имущественное положение Т.

По постановлению суда девушка получила штраф в размере 137 тысяч тенге. Постановление вступило в законную силу.