В Таразе девушка повредила автомобиль парня после ссоры
Сегодня, 06:33
Фото: istockphoto.com
В Таразе 19-летняя девушка Т. признана виновной в умышленном повреждении чужого имущества, передает BAQ.KZ. В октябре 2025 года после ссоры она нанесла удары ногой по припаркованному автомобилю "Kia Sportage", принадлежащему её парню, помяв переднее крыло, переднюю и заднюю двери, что причинило материальный ущерб владельцу.
В суде девушка полностью признала вину, а потерпевший подтвердил обстоятельства инцидента и заявил о намерении обратиться с гражданским иском о возмещении ущерба. Суд учёл раскаяние и то, что правонарушение совершено впервые, а также имущественное положение Т.
По постановлению суда девушка получила штраф в размере 137 тысяч тенге. Постановление вступило в законную силу.
