Ранним утром в столичную службу “102” поступило тревожное сообщение: в одном из жилых комплексов девушка пыталась спрыгнуть с высоты, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Угроза жизни была очевидной, поэтому экипаж полка патрульной полиции незамедлительно отправился на место происшествия, чтобы предотвратить возможную трагедию.

Первыми прибыли инспекторы Жалгасбек Абдуалиев и Абзал Молдашев. Открыв дверь квартиры, они увидели 27-летнюю женщину, стоящую на карнизе окна пятого этажа и опасно наклонившуюся наружу. Ситуация требовала максимально точных и быстрых действий.

Жалгасбек Абдуалиев моментально вступил с девушкой в спокойный разговор, стараясь отвлечь её от тревожных мыслей и снизить эмоциональное напряжение. Он вел диалог мягко и уверенно, добиваясь того, чтобы она перестала фокусироваться на шаге, который могла совершить. В один из подходящих моментов полицейский аккуратно и безопасно оттащил её от края, предотвратив возможный роковой исход.

Сейчас девушке оказывают психологическую помощь, специалисты выясняют обстоятельства, которые привели к инциденту. Благодаря оперативности и грамотным действиям сотрудников полиции трагедии удалось избежать.