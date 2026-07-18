Девушка сорвалась с обрыва и получила травму головы на пике Букреева
Спасатели МЧС с помощью вертолета эвакуировали пострадавшую с высоты более 3000 метров.
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В Алматинской области в районе пика Букреева на высоте 3010 метров над уровнем моря спасатели Республиканской службы спасения «Барыс» МЧС РК совместно со Службой спасения ДЧС города Алматы провели спасательную операцию.
В Алматинской области в районе пика Букреева на высоте 3010 метров над уровнем моря спасатели Республиканской спасательной службы «Барыс» МЧС РК совместно со Службой спасения ДЧС города Алматы провели спасательную операцию.
По предварительной информации, девушка сорвалась с обрыва, получила травму головы и не могла самостоятельно передвигаться. До прибытия спасателей первую медицинскую помощь оказал очевидец.
Для проведения эвакуации и транспортировки был задействован вертолет АО «Казавиаспас».
После эвакуации пострадавшую доставили на вертолетную площадку «Медеу», где передали бригаде Центра медицины катастроф МЧС.
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