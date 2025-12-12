В Алматы проводится расследование трагического инцидента, произошедшего в одном из жилых домов Турксибского района, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, 24-летняя девушка выпала с 12-го этажа. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают мотивы и все обстоятельства гибели молодой женщины.

Правоохранительные органы продолжают сбор материалов и опрос свидетелей. Все детали произошедшего будут изучены в рамках досудебного производства.