В Актау произошел инцидент с падением девушки с высоты. Происшествие случилось 24 марта в 22 микрорайоне города, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По словам очевидцев, инцидент произошел в пятиэтажном жилом доме №6. При падении девушка сначала ударилась о металлический навес над окном второго этажа, после чего упала на землю.

В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили факт происшествия. По данным ведомства, девушка 1993 года рождения была доставлена в медицинское учреждение.

«По данному факту проводится проверка», — сообщили в полиции.

Информация о состоянии пострадавшей уточняется.