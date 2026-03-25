Девушка выпала с пятого этажа жилого дома в Актау
По предварительной информации, пострадавшая осталась жива.
Сегодня 2026, 08:23
Фото: Lada.kz
В Актау произошел инцидент с падением девушки с высоты. Происшествие случилось 24 марта в 22 микрорайоне города, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
По словам очевидцев, инцидент произошел в пятиэтажном жилом доме №6. При падении девушка сначала ударилась о металлический навес над окном второго этажа, после чего упала на землю.
В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили факт происшествия. По данным ведомства, девушка 1993 года рождения была доставлена в медицинское учреждение.
«По данному факту проводится проверка», — сообщили в полиции.
Информация о состоянии пострадавшей уточняется.
