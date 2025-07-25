23 июля в одном из салонов красоты Павлодара произошла потасовка между двумя известными в городе женщинами — владелицей SMM-агентства и местной блогершей. Видео инцидента стремительно разошлось в соцсетях, передает BAQ.KZ.

По предварительной информации, причиной конфликта стали личные отношения: обе женщины ранее встречались с одним и тем же мужчиной. На видео видно, как клиентка салона встаёт с кресла и набрасывается на другую, после чего начинается драка. Разнимать участниц пытались сотрудники и клиенты.

Как сообщили в Департаменте полиции Павлодарской области, по факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело. Обе участницы установлены и доставлены в отдел полиции.

Следствие установит точные причины и обстоятельства случившегося.

В ведомстве напомнили: