В горах Алматы спасатели оказали помощь туристке, которая не смогла самостоятельно безопасно спуститься с Кок-Жайлау, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в службе спасения, девушка 2007 года рождения обратилась за помощью во время спуска с урочища Кок-Жайлау. Она находилась на высоте около 2200 метров.

С наступлением темноты и ухудшением погодных условий, включая дождь, туристка испугалась, что может сбиться с маршрута. Она передала спасателям свои геолокационные данные и попросила помощи.

На место был направлен экипаж Службы спасения ДЧС Алматы.

Спасатели обнаружили девушку, обеспечили её тёплой одеждой и сопровождали при спуске в сторону Каменского плато.

Отмечается, что у туристки не было сухой одежды и возможности самостоятельно добраться до города. В связи с этим спасатели приняли решение доставить ее до места проживания.

В результате девушка благополучно вернулась домой, медицинская помощь ей не понадобилась.