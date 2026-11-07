Девять боксёров впервые завоевали титул чемпионов Казахстана
На национальном первенстве в Таразе определили победителей в 20 весовых категориях среди мужчин и женщин.
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Чемпионат Казахстана по боксу, проходивший с 30 октября по 6 ноября в Таразе, завершился определением обладателей золотых медалей в 20 весовых категориях. По итогам соревнований девять спортсменов — пять мужчин и четыре женщины — впервые в карьере стали чемпионами страны.
По информации министерства туизма и спорта, в турнире приняли участие 337 боксёров, в том числе 223 мужчины и 124 женщины. Чемпионат вернулся в Тараз спустя 12 лет.
Среди наиболее примечательных результатов — победа Абзала Серика из Шымкента в весовой категории до 65 кг. Спортсмен вернулся на национальный чемпионат после четырёхлетнего перерыва и сразу завоевал золотую медаль.
В женской категории до 54 кг Элина Базарова из Шымкента одержала победу над трёхкратной чемпионкой мира Назым Кызайбай из Алматы. Последняя также является победительницей Кубка мира, прошедшего в июне этого года в Китае.
Надежда Рябец из Костанайской области в третий раз подряд стала чемпионкой Казахстана в весовой категории до 80 кг. В финале она получила победу над участницей чемпионата мира среди спортсменов до 19 лет Айданой Убайдуллакызы без проведения поединка.
Кроме того, финалистки чемпионата мира Виктория Графеева и Елдана Талипова впервые завоевали национальные титулы. Самым молодым чемпионом среди мужчин стал 18-летний Адильбек Кожахан.
Ещё один интересный результат показал Даулет Толемисов. В прошлом году он выиграл чемпионат в весе до 85 кг, а в этом сезоне стал сильнейшим уже в категории до 90 кг. При этом финальный поединок в мужском супертяжёлом весе не проводится третий год подряд.
Победители чемпионата Казахстана по боксу:
Мужчины:
50 кг — Нурзат Онгаров (Жамбылская область);
55 кг — Нурсултан Алтынбек (Кызылординская область);
60 кг — Адильбек Кожахан (область Жетысу);
65 кг — Абзал Серик (Шымкент);
70 кг — Фарух Токтасынов (Алматы);
75 кг — Нурбек Мурсал (Алматы);
80 кг — Санжар-Али Бегалиев (Шымкент);
85 кг — Темирлан Мукатаев (Астана);
90 кг — Даулет Толемисов (Актюбинская область);
свыше 90 кг — Данияр Рахымбердинов (Алматы).
Женщины:
48 кг — Гульназ Борибаева (Карагандинская область);
51 кг — Анита Адишева (Карагандинская область);
54 кг — Элина Базарова (Шымкент);
57 кг — Улжан Сарсенбек (Туркестанская область);
60 кг — Виктория Графеева (Алматы);
65 кг — Аида Абикеева (Карагандинская область);
70 кг — Бахыт Сейдыш (Алматы);
75 кг — Шугыла Налибай (Туркестанская область);
80 кг — Надежда Рябец (Костанайская область);
свыше 81 кг — Елдана Талипова (Алматы).
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