Девять боксёров впервые завоевали титул чемпионов Казахстана

Чемпионат Казахстана по боксу, проходивший с 30 октября по 6 ноября в Таразе, завершился определением обладателей золотых медалей в 20 весовых категориях. По итогам соревнований девять спортсменов — пять мужчин и четыре женщины — впервые в карьере стали чемпионами страны.

По информации министерства туизма и спорта, в турнире приняли участие 337 боксёров, в том числе 223 мужчины и 124 женщины. Чемпионат вернулся в Тараз спустя 12 лет.

Среди наиболее примечательных результатов — победа Абзала Серика из Шымкента в весовой категории до 65 кг. Спортсмен вернулся на национальный чемпионат после четырёхлетнего перерыва и сразу завоевал золотую медаль.

В женской категории до 54 кг Элина Базарова из Шымкента одержала победу над трёхкратной чемпионкой мира Назым Кызайбай из Алматы. Последняя также является победительницей Кубка мира, прошедшего в июне этого года в Китае.

Надежда Рябец из Костанайской области в третий раз подряд стала чемпионкой Казахстана в весовой категории до 80 кг. В финале она получила победу над участницей чемпионата мира среди спортсменов до 19 лет Айданой Убайдуллакызы без проведения поединка.

Кроме того, финалистки чемпионата мира Виктория Графеева и Елдана Талипова впервые завоевали национальные титулы. Самым молодым чемпионом среди мужчин стал 18-летний Адильбек Кожахан.

Ещё один интересный результат показал Даулет Толемисов. В прошлом году он выиграл чемпионат в весе до 85 кг, а в этом сезоне стал сильнейшим уже в категории до 90 кг. При этом финальный поединок в мужском супертяжёлом весе не проводится третий год подряд.

Победители чемпионата Казахстана по боксу:

Мужчины:

50 кг — Нурзат Онгаров (Жамбылская область);

55 кг — Нурсултан Алтынбек (Кызылординская область);

60 кг — Адильбек Кожахан (область Жетысу);

65 кг — Абзал Серик (Шымкент);

70 кг — Фарух Токтасынов (Алматы);

75 кг — Нурбек Мурсал (Алматы);

80 кг — Санжар-Али Бегалиев (Шымкент);

85 кг — Темирлан Мукатаев (Астана);

90 кг — Даулет Толемисов (Актюбинская область);

свыше 90 кг — Данияр Рахымбердинов (Алматы).

Женщины:

48 кг — Гульназ Борибаева (Карагандинская область);

51 кг — Анита Адишева (Карагандинская область);

54 кг — Элина Базарова (Шымкент);

57 кг — Улжан Сарсенбек (Туркестанская область);

60 кг — Виктория Графеева (Алматы);

65 кг — Аида Абикеева (Карагандинская область);

70 кг — Бахыт Сейдыш (Алматы);

75 кг — Шугыла Налибай (Туркестанская область);

80 кг — Надежда Рябец (Костанайская область);

свыше 81 кг — Елдана Талипова (Алматы).