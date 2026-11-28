Девять человек арестованы по делу о крушении судна у берегов Северного Кипра
Среди задержанных — трое граждан Азербайджана.
28 Ноября 2026, 04:12
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28 Ноября 2026, 04:1228 Ноября 2026, 04:12
62Фото: Report
Девять человек, включая трех граждан Азербайджана, заключены под стражу на три месяца в рамках расследования крушения судна у берегов Гирне на Северном Кипре. В результате происшествия погибли 27 человек.
По информации агентства Report, об этом сообщил глава Общества азербайджано-кипрской дружбы Орхан Гасаноглу.
Изначально фигурантам дела предъявили обвинения в причинении смерти по неосторожности и невнимательности. Позднее квалификацию их действий изменили на убийство.
Судно потерпело крушение 30 августа. Более 200 человек удалось спасти. Поиски одного пассажира, числящегося пропавшим без вести, продолжаются.
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