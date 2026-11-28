Девять человек, включая трех граждан Азербайджана, заключены под стражу на три месяца в рамках расследования крушения судна у берегов Гирне на Северном Кипре. В результате происшествия погибли 27 человек.

По информации агентства Report, об этом сообщил глава Общества азербайджано-кипрской дружбы Орхан Гасаноглу.

Изначально фигурантам дела предъявили обвинения в причинении смерти по неосторожности и невнимательности. Позднее квалификацию их действий изменили на убийство.

Судно потерпело крушение 30 августа. Более 200 человек удалось спасти. Поиски одного пассажира, числящегося пропавшим без вести, продолжаются.