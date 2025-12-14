Девять человек эвакуировали при пожаре в многоэтажном доме в Жезказгане
Ещё 72 жильца покинули здание самостоятельно.
Сегодня, 12:39
104Фото: Pixabay.com
В городе Жезказган произошёл пожар в одной из квартир многоэтажного жилого дома. По прибытии пожарных подразделений было зафиксировано сильное задымление, представлявшее угрозу для жильцов, передаёт BAQ.KZ.
На место происшествия оперативно прибыли силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям. Сотрудники МЧС провели разведку и организовали эвакуацию людей.
В результате спасателями были эвакуированы девять человек, среди которых четверо детей. Ещё 72 жильца покинули здание самостоятельно. Обстоятельства происшествия уточняются.
