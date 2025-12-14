  • 14 Декабря, 14:10

Девять человек эвакуировали при пожаре в многоэтажном доме в Жезказгане

Ещё 72 жильца покинули здание самостоятельно.

Сегодня, 12:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 12:39
Сегодня, 12:39
104
Фото: Pixabay.com

В городе Жезказган произошёл пожар в одной из квартир многоэтажного жилого дома. По прибытии пожарных подразделений было зафиксировано сильное задымление, представлявшее угрозу для жильцов, передаёт BAQ.KZ.

На место происшествия оперативно прибыли силы и средства Департамента по чрезвычайным ситуациям. Сотрудники МЧС провели разведку и организовали эвакуацию людей.

В результате спасателями были эвакуированы девять человек, среди которых четверо детей. Ещё 72 жильца покинули здание самостоятельно. Обстоятельства происшествия уточняются.

Самое читаемое

Наверх