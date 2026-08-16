Девять человек погибли из-за сильных ливней и наводнения в Японии

Сильные ливни и последовавшее за ними наводнение в японской префектуре Тиба привели к гибели девяти человек. Еще один человек числится пропавшим без вести.

Издание NHK One сообщает, что стихия затронула 22 города и населенных пункта региона. По данным метеорологов, в городе Тиба за половину суток выпало около трех месячных норм осадков.

В результате непогоды повреждены 1256 зданий и около 1200 автомобилей, разрушены отдельные участки дорог. В ряде районов произошли перебои с электро- и водоснабжением, а движение поездов оказалось нарушено.

По состоянию на утро 16 августа более 100 человек были эвакуированы в пункты временного размещения. Всего от последствий наводнения пострадали около 600 человек.

Японское метеорологическое агентство предупредило о сохранении сильных дождей и риске схода оползней.

Ранее, 13 августа, в 18 городах префектуры Тиба были введены экстренные меры безопасности из-за сильных осадков.