В Индии микроавтобус упал с горного серпантина: Девять человек погибли

При падении туристического микроавтобуса с горного серпантина в ущелье на холмах Валпарай в штате Тамилнад на юге Индии погибли девять человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство ANI.

Согласно информации, в транспортном средстве находились 13 туристов. Во время спуска по извилистой горной дороге водитель микроавтобуса потерял управление, после чего автомобиль упал в ущелье.

В результате инцидента скончались девять человек, еще четверо получили различные травмы, все они госпитализированы.

На место ДТП привлечены экстренные службы, обстоятельства произошедшего выясняются.