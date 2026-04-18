В Индии микроавтобус упал с горного серпантина: Девять человек погибли
Еще четверо получили различные травмы.
Сегодня 2026, 12:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 12:11Сегодня 2026, 12:11
159Фото: Report
При падении туристического микроавтобуса с горного серпантина в ущелье на холмах Валпарай в штате Тамилнад на юге Индии погибли девять человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство ANI.
Согласно информации, в транспортном средстве находились 13 туристов. Во время спуска по извилистой горной дороге водитель микроавтобуса потерял управление, после чего автомобиль упал в ущелье.
В результате инцидента скончались девять человек, еще четверо получили различные травмы, все они госпитализированы.
На место ДТП привлечены экстренные службы, обстоятельства произошедшего выясняются.
