Девять человек погибли в ДТП с автобусом во Вьетнаме
9 погибших и 15 раненых после переворота автобуса.
Сегодня, 12:19
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Сегодня, 12:19Сегодня, 12:19
70Фото: Global Look Press/Zhang Jianhua
25 июля во Вьетнаме произошла страшная авария с участием пассажирского автобуса, передает BAQ.KZ.
Спальный автобус, следовавший с севера на юг страны, внезапно потерял управление и перевернулся в районе Сонг Чи старого города Ки Ань.
По сообщению газеты VnExpress, в результате происшествия погибли девять человек, ещё пятнадцать получили травмы разной степени тяжести. Пострадавшие были срочно госпитализированы и получили необходимую медицинскую помощь.
Предварительное расследование выявило, что причиной аварии стала деформация транспортного средства — у автобуса отвалились колёса, что и вызвало потерю управления.
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