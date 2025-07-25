25 июля во Вьетнаме произошла страшная авария с участием пассажирского автобуса, передает BAQ.KZ.

Спальный автобус, следовавший с севера на юг страны, внезапно потерял управление и перевернулся в районе Сонг Чи старого города Ки Ань.

По сообщению газеты VnExpress, в результате происшествия погибли девять человек, ещё пятнадцать получили травмы разной степени тяжести. Пострадавшие были срочно госпитализированы и получили необходимую медицинскую помощь.

Предварительное расследование выявило, что причиной аварии стала деформация транспортного средства — у автобуса отвалились колёса, что и вызвало потерю управления.