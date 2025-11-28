Девять человек погибли в результате израильского удара по Сирии
В сирийской провинции Дамаск жертвами ударов израильской боевой авиации по поселению Бейт-Джан стали, по предварительным данным, девять человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал Syria TV.
Посёлок расположен примерно в 50 километрах от сирийской столицы, и, по информации СМИ, атака пришлась по жилым кварталам.
В сообщении телеканала отмечается: "На данный момент девять человек погибли в результате ударов оккупационного Израиля по Бейт-Джан. Под завалами остается целая семья".
Спасатели продолжают разбор завалов, однако сложные условия и продолжающиеся удары осложняют работу.
Местные жители сообщают о серьёзных разрушениях и панике среди населения. По данным телеканала, из-за продолжающихся бомбардировок наблюдается массовый отток жителей Бейт-Джан в соседние населённые пункты. Люди покидают дома в срочном порядке, опасаясь повторных ударов.
